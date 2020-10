Stadjer in Friesland betrapt op het stelen van vla en vlees

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie in Leeuwarden heeft maandag een 18-jarige Stadjer aangehouden voor diefstal van vla en vlees. Dat meldt de Friese politie op haar Twitter-pagina.

De diefstal vond plaats in een supermarkt aan het Hoeksterpad in de Friese hoofdstad. Politieagenten betrapten de tiener rond 11.30 uur bij de diefstal. Uit onderzoek bleek dat hij vla en vlees uit de winkel gestolen had. De goederen hadden een waarde van 9,83 euro.

De Stadjer is daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek in de zaak.