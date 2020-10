Sport voor iedereen in Sport en Beweegvisie 2021+

nieuws

Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn dat blijkt uit de nieuwe sport- en beweegvisie2021+.

Me de visie wil de gemeente nóg meer inzetten op gelijke kansen voor alle inwoners. Sport en bewegen speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het draagt bij aan onze gezondheid en heeft een sterke sociale functie. Met deze visie wil de gemeente er voor zorgen dat doelgroepen die achterblijven in het meedoen aan sport en beweging, dezelfde kansen krijgen. De gemeente wil meer inzetten op op de jeugd, sport en spelen in de buurt en, sport moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Er is bijna 17 miljoen euro voor sportbeleid beschikbaar.