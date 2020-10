Spoorwerkzaamheden Groningen – Winschoten op schema

nieuws

Foto: Mélarno Kraan - 112groningen.nl

De werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Winschoten verlopen volgens schema. Dat laat spoorbeheerder ProRail woensdag weten.

Aan het spoor wordt sinds afgelopen zaterdag hard gewerkt. In december moet er een sneltrein tussen Groningen en Winschoten gaan rijden. Om dit mogelijk te maken moeten er verschillende aanpassingen aan het spoor worden gedaan. Uit dronebeelden blijkt dat er op verschillende locaties gewerkt wordt. In Zuidbroek bijvoorbeeld waar de perrons verlengd worden en het middenperron breder wordt gemaakt. Op station Scheemda wordt deze dagen een nieuw zijperron gebouwd.

Ook wordt er gewerkt aan het beveiligingssysteem. Drie onbeveiligde spoorwegovergangen worden opgeheven, bij vijf andere overwegen worden extra maatregelen getroffen als het plaatsen van overwegbomen. Daarnaast worden er extra seinen geplaatst waardoor treinen straks dichter op elkaar kunnen rijden. Ook worden er zeven nieuwe wissels geïnstalleerd.

Door de sneltrein zijn reizigers die in Winschoten opstappen straks negen minuten sneller in Groninger. De reiswinst geldt ook in omgekeerde richting. Tot komende zondag wordt er nog aan het spoor gewerkt. Reizigers worden tot die tijd met bussen vervoerd.

Bekijk de beelden die ProRail maakte hier: