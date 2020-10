Spoorwerkzaamheden Groningen – Winschoten in volle gang

nieuws

Foto: Mélarno Kraan - 112groningen.nl

De werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Winschoten zijn sinds zaterdag in volle gang. Op station Winschoten is na het passeren van de laatste trein direct begonnen met het weghalen van de sporen.

Tot en met volgende zondag wordt er op het baanvak hard gewerkt. In december gaat er een sneltrein rijden tussen Groningen en Winschoten en om dit mogelijk te maken moeten er verschillende aanpassingen aan het spoor worden gedaan. Martin Eikelboom is projectmanager bij spoorbeheerder ProRail en hij liet in september weten dat onder andere de baanvakbeveiliging aangepast gaat worden. “Tussen Zuidbroek en Hoogezand-Sappemeer gaan we meer seinen plaatsen zodat de secties kleiner worden waardoor straks in de nieuwe situatie treinen dichter op elkaar kunnen rijden. Ook gaan we nieuwe wissels aanleggen en passen we het spoor aan zodat treinen straks sneller kunnen rijden.”

Tijdens de werkzaamheden worden ook een aantal overwegen aangepast. Vier overwegen krijgen extra beveiliging zoals een extra overwegboom. Drie niet-beveiligde overwegen worden opgeheven. Door de extra sneltrein tussen Groningen en Winschoten nemen de reismogelijkheden in de spits toe van twee naar vier mogelijkheden per uur. In de nieuwe dienstregeling zullen er in de ochtendspits vijf extra treinen gaan rijden en in de middagspits acht. De extra treinen stoppen op Groningen-Europapark en Scheemda. Scheemda zal in de nieuwe situatie een extra zijperron krijgen. Reizigers met de sneltrein hebben een reiswinst van negen minuten.

Door de werkzaamheden rijden er tot volgende week zondag geen treinen tussen Groningen en Weener en Zuidbroek. Vervoersbedrijf Arriva zet bussen in.