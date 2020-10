Spoor tussen Groningen en Winschoten bijna klaar voor extra treinen

nieuws

Foto: Ramon Vreeman

Het spoor tussen Groningen en Winschoten is bijna klaar voor de extra sneltreinen die daar in december gaan rijden. Dat meldt ProRail dinsdagmiddag.

Meer dan 150 medewerkers hebben, in de negen dagen van de herfstvakantie, ruim 2500 meter spoorstaaf, 3000 dwarsliggers, 4000 ton ballast en 7 wissels vernieuwd. Ook is het laatste deel van ruim 80 kilometer nieuwe kabels getrokken. Ook is het spoorbeveiligingssysteem aangepast, werden er nieuwe wissels geplaatst en zijn seinen en borden verplaatst.

Daarnaast zijn de perrons op station Zuidbroek zijn langer en breder gemaakt en zijn de oude sporen verdwenen die niet meer in gebruik waren. Station Scheemda heeft naast langere en brede perrons een extra perron gekregen.

De komende maanden voert aannemer Strukton nog afrondende werkzaamheden uit. Dit werk kan grotendeels worden gedaan als de treinen al rijden. Waar nodig wordt er in de nacht gewerkt.