SP stelt vragen vanwege tekorten die ontstaan bij Voedselbank Groningen

Foto: Voedselbank Groningen

De fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad heeft vragen gesteld aan wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) vanwege de tekorten die ontstaan bij Voedselbank Groningen.

Vorige week liet Monique Bueving van de Voedselbank aan OOG Tv weten dat op dit moment slechts 33 procent van het aanbod beschikbaar is. Oorzaak is een actie van supermarkten om voedselverspilling tegen te gaan. Bueving liet weten dat de actie voor de supermarkten een groot succes is maar dat het betekent dat vrachtwagens nu nagenoeg leeg terugkomen bij de Voedselbank. Ondertussen neemt het aantal bezoekers van de voedselbanken echter toe. Door de coronacrisis gaat men mogelijk te maken krijgen met een toename van vijftig procent.

De SP wil van de wethouder weten wat er gedaan gaat worden aan dit probleem. De Voedselbank Groningen doet ook een beroep op de lokale politiek om armoede niet langer te ontkennen. In Groningen wordt op dit moment al nagedacht over de invoering van een Zweeds Model voor een betere en snellere afhandeling van schuldhulptrajecten. De SP wil van de wethouder weten of zij ook vindt dat landelijke en lokale overheden falen in het bieden van voldoende ondersteuning in de primaire levensbehoeften. Voorts wil men weten of Diks het er mee eens is dat het armoedebeleid in Groningen aangepast en uitgebreid moet worden.

De vragen worden komende woensdag gesteld tijdens het vragenuur.