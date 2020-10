SP: ‘Jeugdzorgsysteem in Groningen moet op z’n kop’

nieuws

Aanstaande woensdag vergadert de Groningse gemeenteraad over de jeugdzorg in Groningen. De raadsfractie van de SP maakt zich ernstige zorgen over het systeem in de Stad en dient daarom een vijf-puntenplan in tijdens de vergadering om de jeugdzorg te verbeteren.

Gemeentes in de provincie Groningen hebben, na de overheveling van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeentes, een duur, ingewikkeld en bureaucratisch systeem opgetuigd, zo stelt de fractie. “Er is sprake van meer dan 200 zorgaanbieders en tientallen zorgsoorten die in een vrije marktsysteem ingezet worden”, vertelt raadslid Wim Koks. “Gevolg is dat de hoeveelheid dure, specialistische hulp van jaar tot jaar toeneemt. Negen procent van de jeugdigen heeft een vorm van hulp. Er wordt nauwelijks samengewerkt en zorgcowboy’s zien hun kans schoon met hoge winsten en onduidelijke bv’s. Huisartsen, WIJ teams, ouders en jongeren zien door de bomen het bos niet meer en de gemeenten kijken aan tegen alleen maar stijgende tekorten.”

Daarom vindt de fractie dat de marktwerking in de jeugdzorg moet worden afgeschaft. Ook wil de fractie dat gezinnen met probleemkinderen een eigen verzorger krijgen en dat een groot deel van de jeugdhulp wordt ondergebracht bij de WIJ-teams in de buurt. Verder wil de fractie af van de ‘beruchte keukentafelgesprekken, die zouden zorgen voor onnodige kosten. Daarnaast wil de SP-fractie dat buurthuizen, speeltuinen, sportclubs, bewonersorganisaties en basisscholen meer mogelijkheden krijgen om in straten en buurten activiteiten te organiseren om de woonomgeving leuk te houden en kinderen die uit de boot dreigen te vallen op te vangen.