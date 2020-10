SP heropent Meldpunt voor Zorg: “We zijn benieuwd hoe het nu gaat”

nieuws

De Groningse SP Hulp- en Informatiedienst heropent het Meldpunt voor Zorg. Dat is donderdagavond bekendgemaakt.

In 2015 werd het meldpunt ook geopend toen verschillende zorgtaken werden overgeheveld van het rijk naar de gemeente. Er kwamen toen vele meldingen binnen met klachten over keukentafelgesprekken die vooral gericht leken te zijn op het korten van het aantal uren thuiszorg. Daarnaast bezuinigde de gemeente Groningen eerder dit jaar 255.000 euro op het WMO-vervoer.

De SP is benieuwd hoe het mensen die zorg en ondersteuningen nodig hebben nu vergaat. De partij roept hen op zich te melden. “We willen van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben weten hoe zij vinden dat de gemeente dit uitvoert”, zegt coördinator Jurjen Huisman. “De meldingen houden we anoniem en willen we gebruiken om politieke verbeteringen af te dwingen.”

Naast de keukentafelgesprekken en het WMO-vervoer roept de SP mensen ook op om misstanden en problemen rondom corona en de zorg te melden. “”Tijdens de eerste golf van de coronapandemie kregen wij meerdere meldingen van zorgverleners die onvoldoende beschermde middelen tot hun beschikking hadden. Dat moeten we nu voorkomen.” Meldingen kunnen telefonisch gedaan worden op donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 050 311 90 50. Een mail kan gestuurd worden naar dit adres, of een formulier kan ingevuld worden op deze website.