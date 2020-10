SP: ‘Goede verspreiding Gezinsbode niet gegarandeerd’

nieuws

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft de indruk dat de gemeentebrede verspreiding van de Gezinsbode niet is gegarandeerd en dat klachtenafhandeling te wensen overlaat. Dat schrijft de fractie maandagochtend in schriftelijke vragen aan het college van B&W.

“Bewoners van onze gemeente voorzien van gemeentelijke informatie rondom allerlei regelingen en plannen is essentieel om de afstand tussen lokaal bestuur en mensen klein te houden.”, zo schrijft raadslid Wim Koks aan B&W. “Daarom koopt de gemeente o.a. advertentie ruimte in de Groninger Gezinsbode, die immers gratis huis-aan-huis door de hele gemeente verspreid wordt.”

“Uit eigen ervaring, geluiden van inwoners en informatie van de website heeft onze fractie de indruk dat de gemeentebrede verspreiding niet gegarandeerd is en dat klachtenafhandeling te wensen overlaat”, gaat Koks verder. “De veronderstelling is reëel dat dit het topje van de ijsberg is van hetgeen aan klachten leeft.”

Diverse delen van de gemeente kennen ook andere wekelijkse periodieken, zoals de Westerkrant in de westelijke wijken. De SP draagt daarom het idee aan om de rol van de Gezinsbode over te hevelen naar deze periodieken.