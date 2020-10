SP: ‘College moet meer doen om sociale ongelijkheid door corona te bestrijden’

nieuws

Foto: Chronomarchie via Pixabay

De gemeenteraadsfractie van de SP wil dat het stadsbestuur meer gaat doen aan de toenemende ongelijkheid die ontstaat door de coronacrisis. Daarom heeft de fractie maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De fractie verwijst naar een onderzoek van het CBS en het Amsterdam UMC, waaruit blijkt dat mensen uit lagere sociaaleconomische klassen zestig procent meer kans hebben om te overlijden aan de gevolgen van het coronavirus. Een algemeen kwetsbaardere gezondheid en immuunsysteem, buitenshuis en in verzorgden de beroepen werken en slechtere woonomstandigheden zouden daar de oorzaak van zijn. “Het verschil in levensduur tussen mensen in rijke en arme buurten is in Groningen al 7 jaar”, zo stelt fractievoorzitter Jimmy Dijk. Daarom moet het gemeentebestuur in de begroting voor 2021 hier veel meer geld voor beschikbaar stellen.”

Daarnaast roept de partij op om met het CBS en de RUG en het UMCG een vergelijkbaar onderzoek te doen naar de Groningse situatie. Dijk: “We moeten nu de kennis en kunde van onderzoekers van de RUG en het UMCG gebruiken voor het oplossen van deze maatschappelijke problemen.”