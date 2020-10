SP: “Bouw meer sociale huurwoningen om wachttijd naar beneden te halen”

nieuws

De fractie van de SP in de gemeente Groningen wil dat er in huidige en toekomstige bouwprojecten meer sociale huurwoningen gebouwd gaan worden. Op dit moment bedraagt de wachttijd voor een eengezinswoning zo’n tien jaar.

“De vraag naar goede en betaalbare huurwoningen in Groningen is gigantisch”, zegt raadslid Bob de Greef. “Mensen zijn een veel te groot deel van hun inkomen kwijt aan hun woning.” Volgens De Greef moet het college veel beter haar best doen. “Het college heeft beloofd dat dertig procent van de woningen die worden gebouwd in deze periode sociale huurwoningen zullen worden, maar het college weet nog niet eens de helft hiervan te bouwen”.

Ondertussen neemt de woningnood in de gemeente Groningen toe. “De huurprijzen stijgen, het aanbod neemt af waardoor zelfs mensen met urgentie bijna geen woning meer krijgen en anderen worden gedwongen buiten de stad te gaan wonen.” In de vragen die de SP stelt confronteert men het college met de nieuwbouwprojecten in bijvoorbeeld Meerstad, Stadshavens en de Reitdiepzone. In deze projecten wordt het percentage van minimaal dertig procent sociale huur niet gehaald. “Er zijn ook geen projecten te vinden waar dit wel het geval is.”

De SP wil van het college weten hoe het probleem opgelost gaat worden. Als oplossing draagt het ook twee alternatieven aan: het inzetten van een doelgroepenverordening of het stellen van minimumeisen voor percentages sociale huurwoningen.