‘Sluiten van scholen heeft weinig effect op bemettingcijfers’

nieuws

Het sluiten van scholen voor een periode van twee weken heeft weinig effect op het stoppen van de verspreiding van het coronavirus. Dat laat het RIVM weten in een reactie op de oproep van het Red Team om de scholen te sluiten.

Het Red Team bestaat uit een groep wetenschappers die het kabinet ongevraagd advies geven met betrekking tot het coronavirus. Dinsdagochtend liet één van de leden van het team aan BNR Nieuwsradio weten dat het niet langer verantwoord is om de scholen open te houden en dat een sluiting voor een periode van twee weken een verstandige set zou zijn. Veel scholieren zouden namelijk het coronavirus oplopen in de schoolgebouwen. Later op de dag lieten andere leden van het Red Team weten dat de uitspraak van hun collega genuanceerder ligt. Namelijk dat er alles aan gedaan moet worden om te voorkomen dat scholen brandhaarden worden waarbij men echter wel ‘zeer bezorgd’ is.

“Als je de besmettingen in Nederland echt omlaag wilt brengen, moet je ook naar de scholen gaan kijken”, zegt Wim Schellekens van het Red Team tegen Hart van Nederland. “Het probleem is alleen dat het sluiten van scholen maatschappelijke consequenties heeft. En daar moet ook naar gekeken worden. De afweging van alle maatschappelijke belangen ligt bij het kabinet. Wij willen alleen onze overwegingen aanreiken, het kabinet moet de knoop doorhakken.”

Het RIVM zegt echter dat het sluiten van de scholen weinig effect zal hebben op de besmettingscijfers. Daarnaast zegt men dat het lastig is voor scholen om de gebouwen te sluiten en online lessen te moeten organiseren. Uit cijfers blijkt echter wel dat het percentage positieve testen onder kinderen erg hoog ligt. Vijftien tot 25 procent van de kinderen die getest worden op corona krijgt een positieve uitslag. Ook ziet men steeds meer uitval onder leraren.