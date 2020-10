SKSG doet mee aan de Week van Meer Gezonde Jaren

nieuws

Foto: SKSG

De kinderen van de SKSG doen ook dit jaar weer mee aan de Week van Meer Gezonde Jaren. De week staat dit jaar in het teken van ‘in beweging’.

De week vindt plaats van vrijdag 2 tot zondag 11 oktober. De SKSG houdt dan allerlei activiteiten die op het thema aansluiten. Dit alles in samenwerking met het UMCG, Healthy Ageing en het IVN.

De locatie SKSG Atlantis in Lewenborg krijgt maandag bezoek van kinderburgemeester Floor. Zij praat met de kids over zaken als ‘wat beweegt jou’ en ‘wat wil je graag veranderen’. De kinderen van SKSG Toermalijn in Vinkhuizen gaan woensdagmiddag het Roege Bos in, op zoek naar kleine diertjes.

Tijdens de week zouden diverse dokters van het UMCG een bezoek brengen aan drie BSO locaties van SKSG. Die zijn uitgesteld vanwege de nieuwe maatregelen rond corona. De artsen zijn nu hard nodig in het UMCG zelf.