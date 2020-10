Sichterman, Werkman en Chihuly bij Rembrandt on tour

nieuws

De vereniging Rembrandt steunt musea bij aankopen. Zondag is voor het eerst de livestream Rembrandt on tour te zien, vanuit het Groninger Museum.



Het gaat dan over drie topaankopen, waar de vereniging Rembrandt bij betrokken is: de Indiase documentenkist van Jan Albert Sichterman, de kast met schilderingen van Hendrik Werkman en de Grand Stairwell Installation van Dale Chihuly. Conservatoren Egge Knol en Anneke de Vries en museumdirecteur Andreas Blühm komen aan het woord.

Zondag tussen 11.30 en 12.30 uur wintertijd is de livestream te volgen via deze link: https://www.verenigingrembrandt.nl/nl/rembrandt-on-tour