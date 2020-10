Schuiling: ‘Verbod op lachgas binnen Diepenring in avond en nacht’

nieuws

De verkoop en het gebruik van lachgas binnen de Diepenring van de Stad wordt, tussen acht uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends, verboden. Dat meldde burgemeester Koen Schuiling vrijdagmiddag tijdens een persconferentie. De burgemeester wil hiermee de aantrekkende werking van het middel beperken tijdens de coronacrisis.

Schuiling had vrijdagmiddag een overleg met alle burgemeester en ondersteuners van de Veiligheidsregio Groningen. “Het beeld in de provincie blijft zorgelijk, zo stelt Schuiling. “We moeten blijven inzetten op de naleving van de maatregelen. Als bijvoorbeeld een schoolklas naar huis wordt gestoord door besmettingen, dan moeten ook de ouders weer paraat staan en zo komt er een vliegwiel op gang in onze samenleving.” Met deze woorden begon burgemeester Koen Schuiling vrijdagmiddag zijn persconferentie, na een overleg met alle burgemeester en ondersteuners van de Veiligheidsregio Groningen.

‘Meer korte lontjes in de provincie’

De bejegening van onze hulpverleners en toezichthouders is niet altijd even prettig, zo stelt Schuiling: “Dat is wel begrijpelijk, maar laten we onze onrust niet afreageren op hen. Want zij lopen ook al maanden tegen hele lange werkweken aan.”

Geen nieuwe beperkingen voor de feestdagen

Over de aankomende feestdagen zegt Schuiling dat er geen verdere beperkingen komen. “Sint Maarten kan doorgaan, omdat het een kinderfeest is. Maar festiviteiten voor Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar worden zoveel mogelijk thuis gevierd.”

Handhaving wordt ‘strak en streng’

Volgens Schuiling komt de handhaving van de coronamaatregelen nu in handen van de regio. Daarvoor is een regionaal commandant aangesteld. “Daardoor hoeft niemand bang te zijn dat alle capaciteit naar Groningen gaat.” De lijn van handhaving wordt ‘strak en streng’, zo meldt Schuiling. Binnenkort wordt bekend hoeveel mensen in de afgelopen periode zijn bekeurd.

GGD: Virus trekt het Ommeland in en verschuift in leeftijd.

Dertigers zijn volgens GGD- baas Jos Rietveld is de gemiddelde leeftijd van besmette personen aan het verschuiven. Jongeren onder de dertig zijn nog maar 40 procent van de besmettingen, de helft van de besmettingen vindt nu plaats bij mensen tussen de dertig en vijfenzestig jaar.