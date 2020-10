Schuiling: ‘Enkele tientallen corona-bekeuringen uitgedeeld in Groningen’

nieuws

Sinds de invoering van de laatste reeks coronamaatregelen zijn in de Veiligheidsregio Groningen enkele tientallen boetes uitgedeeld voor overtredingen van de coronaregels. Dat meldt burgemeester Koen Schuiling dinsdagochtend in het NPO Radio1-programma 1 op 1.

De bekeuring werden met name uitgedeeld voor alcoholgebruik op plekken waar dat niet mag. Schuiling meldt verder dat politie, handhavers en BOA’s meestal eerste hebben gewaarschuwd en een enkele keer geluidsapparatuur in beslag heeft genomen. Verder vertelde Schuiling dat het in Groningen best goed gaat bij de naleving van de coronamaatregelen. Grote incidenten hebben zich volgens Schuiling niet voorgedaan.

Ook meldde Schuiling dat hij op dit moment voorstander is van een eenduidig landelijk beleid omtrent de coronamaatregelen.