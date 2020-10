Gewonde bij schietpartij in Huygensstraat; politie start onderzoek

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een schietpartij in de Huygensstraat in de Groningse Grunobuurt is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. De politie is een onderzoek gestart. Om de dader op te sporen is Burgernet ingezet.

De melding van de schietpartij kwam rond 20.40 uur bij de hulpdiensten binnen. “Het schietincident heeft plaatsgevonden aan de Huygensstraat”, meldt een politiewoordvoerder. “Daarbij is een man gewond geraakt. Het slachtoffer is voor verdere hulpverlening overgebracht naar het ziekenhuis. Op dit moment is er nog geen verdachte aangehouden. Wij doen onderzoek naar het incident.” Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

Politieagenten doen onderzoek op straat. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Burgernetactie op touw gezet

Vanwege het incident is de politie op zoek naar een blanke man. “Deze man heeft een slank postuur, is ongeveer 1.85 meter lang, is kaal en droeg ten tijde van het schietincident een bomberjack, die vermoedelijk blauw van kleur is. Een getuige heeft aangegeven dat de man na het incident er op een fiets vandoor is gegaan in de richting van het Hoornsediep. Mensen die de man gezien hebben, of weten waar hij verblijft, wordt dringend geadviseerd om zelf geen actie te ondernemen maar om direct 112 te bellen.”

“Agenten met zaklampen zoeken naar sporen”

In de Huygensstraat is de politie een groot onderzoek gestart. “Er lopen hier diverse agenten rond die allemaal zware vesten dragen”, meldt Mike Weening van Weening Fotografie. “Ze zijn zowel bij de portiekflat als op straat bezig met een onderzoek. Daarbij lijken ze met behulp van zaklampen op zoek te zijn naar aanwijzingen en kogelhulzen.” Rond 21.20 uur gaan de zware vesten uit en arriveert ook de technische recherche in de straat even later gevolgd door medewerkers van de forensische opsporing. In het onderzoek wordt later in de avond ook een balkon van één van de woningen betrokken.

Straat afgesloten

Vanwege het onderzoek is de Huygensstraat en ook een deel van de Van Leeuwenhoekstraat afgesloten met politielinten. Weening meldt dat er ook in de omgeving van de Rivierenbuurt veel politie op straat is. “Er wordt druk gepatrouilleerd. Ik heb al verschillende politieauto’s en -motoren rond zien rijden.”

