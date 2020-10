Schelpenpad waar nieuwbouw gepland stond

nieuws

Foto: Denise Humalda

Een splinternieuw schelpenpad in plaats van nieuwbouw. Dat is misschien wel de kers op de taart voor de vierhonderdjarige Hortusbuurt.



De meerjarige renovatie van de oude Hortustuin aan de Grote Kruisstraat nadert haar voltooiing. Op de plek waar de universiteit in de vorige eeuw nog kolossale nieuwbouw plande, is nu een parkje met een slingerend schelpenpad aangelegd, compleet met straatverlichting en zitgelegenheid.

De buurt heeft jarenlang gestreden voor het behoud van het groene karakter van deze plek, waar ooit de Hortus van Groningen gevestigd was.