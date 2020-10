Rutte: “Zoek niet de grenzen op, coronamaatregelen tot december van kracht”

nieuws

Foto: John den Hollander

Premier Mark Rutte (VVD) heeft dinsdagavond op een persconferentie zijn zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. De huidige maatregelen blijven naar alle waarschijnlijkheid tot in december van kracht.

“U herinnert zich dat we twee weken geleden een gedeeltelijke lockdown hebben afgekondigd”, vertelt Rutte. “Met de gedeeltelijke lockdown hebben we een grote hamer uit de gereedschapskist gehaald waarmee we het virus zo hard mogelijk willen raken. We hebben toen ook gezegd dat we over twee weken wilden peilen hoe we ervoor staan. Om de temperatuur te meten. Dat moment is nu. We weten inmiddels dat het effect van de maatregelen pas na een week of twee weken zichtbaar wordt. Op dat kruispunt bevinden wij ons nu. We weten nog niet wat het effect is. Aan de andere kant willen we ook de economie en de samenleving zo weinig mogelijk schade berokkenen. Dat is de evenwichtsbalk waar we ons nu op bevinden.”

“Als de cijfers oplopen dan grijpen we nog deze week in”

“De komende dagen gaan we nauwlettend registreren en in de gaten houden wat er in de teststraten en in de ziekenhuizen gebeurt. Volgende week dinsdag geven we een nieuwe persconferentie. Tenzij we komende dagen zien dat de cijfers fors oplopen dan grijpen we eerder in. Alle scenario’s tot zelfs een volledige lockdown liggen op tafel.” Rutte doet ook een belangrijke oproep: “We moeten met zijn allen niet de grenzen opzoeken. We moeten er samen voor zorgen dat Nederland niet verder op slot hoeft.”

Tot in december

Volgens minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bevindt het reproductiegetal zich op dit moment op 1,16. “Dit is nog altijd boven de 1,0. We verwachten dat het maatregelenpakket van twee weken geleden het wel onder de 1,0 heeft gebracht, maar dat kunnen we nu nog niet zien. We moeten zien dat we teruggaan naar een situatie als voor de zomer. We verwachten echter dat dit wel eens tot in december kan gaan duren De boodschap is daarom vooral om vol te houden.”

Sint Maarten en Sinterklaas in kleine kring vieren

Doordat de coronamaatregelen waarschijnlijk tot in december gaan duren zegt Rutte dat we er rekening mee moeten houden dat feesten als Sint Maarten en Sinterklaas slechts in kleine kring gevierd kunnen worden. “Om over Kerstmis iets te zeggen is het nu nog te vroeg.”

Het kabinet maakte geen nieuwe maatregelen bekend.