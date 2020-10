Ruim de helft van noordelijke IC-bedden gebruikt voor coronapatiënten uit andere regio’s

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten is de afgelopen week afgevlakt in de drie noordelijke provincies. Maar in de Randstad en in het zuiden van het land is de situatie nog steeds nijpend. Daarom zijn nu zo’n 200 patiënten van buiten de regio overgenomen door Noord-Nederlandse ziekenhuizen. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland vrijdagmiddag.

Dagelijks worden tussen de 10 en 15 bedden in Noord-Nederland aangeboden aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Gemiddeld komen er elke dag 8 patiënten van buiten de regio daadwerkelijk naar het noorden.

Van de noordelijke IC-bedden voor coronapatiënten wordt tussen de 55 en 60 procent gebruikt voor mensen uit andere regio’s. Op de verpleegafdeling geldt 40% opname uit andere regio’s. Noord-Nederland is daarmee koploper in Nederland, want tussen de 25 en 30 procent van alle covid-patiënten die binnen Nederland verplaatst zijn, is naar het noorden gebracht. D

De ziekenhuizen in Noord-Nederland kunnen de druk tot nu toe nog aan, zo stelt het AZNN. Het aantal IC-bedden wordt de komende tijd geleidelijk verder uitgebreid in de noordelijke ziekenhuizen. Het aanbod van reguliere, planbare zorg loopt wel langzaam verder terug.