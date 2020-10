Ruim de helft van alle verplaatsingen in gemeente Groningen gaat per fiets

nieuws

Foto Andor Heij Fietsenstalling Haren

Groningen staat in de top-3 van Nederlandse gemeenten als het gaat om het gebruik van de fiets. Uit een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, wat maandag gepubliceerd werd, blijkt dat meer dan de helft van alle verplaatsingen in de gemeente per fiets gebeuren.

Groningen deelt de top drie met Leiden en Zwolle. Net als in de rest van Nederland steeg het aandeel van fietsers binnen alle verplaatsingen het afgelopen decennium, in Groningen met zo’n vijf procent.

Volgens de onderzoekers zorgt de beschikbaarheid van een metro of tram ervoor dat steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam niet boven Groningen uit stijgen.