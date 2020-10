RIVM telt 92 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds zaterdag 92 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit open data.

Uit de cijfers blijkt dat er in de gemeente nu 2.719 personen positief getest zijn. Zaterdag lag dit aantal nog op 2.627. Dit betekent een toename van 3,5 procent. Eén persoon moest opgenomen worden in het ziekenhuis. In de provincie Groningen werden er 229 nieuwe besmettingen geteld. Na Groningen werden de meeste gevallen geteld in de gemeente Westerkwartier waar het om 31 nieuwe besmettingen gaat, Midden-Groningen 30, Het Hogeland 16, Oldambt 15, Stadskanaal 14, Westerwolde 13, Veendam 12, Appingedam 3, Delfzijl 2 en Pekela 1. Er werden geen nieuwe overlijdens gemeld.

In vergelijking met de cijfers van vorige week zondag blijkt dat ook dan de gemeente Groningen de grootste coronabrandhaard in de provincie is. Waar het vorige week nog om 2.049 besmettingen ging is dat aantal in een week tijd met 670 toegenomen. In de gemeente Westerkwartier gaat het om een toename van 120, Midden-Groningen 102, Het Hogeland 73, Westerwolde 57, Stadskanaal 49, Oldambt 48, Veendam 41, Pekela 21, Appingedam 13, Delfzijl 12 en Loppersum 9.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 8.184 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. In de ziekenhuizen liggen nu 1.652 coronapatiënten waarvan er 364 op de Intensive Care liggen. Het RIVM meldt verder dat er 15 patiënten zijn overleden aan corona.