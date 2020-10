RIVM telt 126 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds dinsdag 126 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Vanwege een storing bij de GGD’en zijn de cijfers echter niet compleet.

Het totaal aantal besmette personen in de gemeente staat nu op 3.384 personen. Dinsdag waren dit nog 3.258. Dit betekent een toename van 3,9 procent. Er werden geen ziekenhuisopnames gemeld. In de provincie Groningen werden 253 nieuwe besmettingen vastgesteld waarvan er dus 126 in de gemeente Groningen werden gevonden. In de gemeente Stadskanaal gaat het om een toename van 29 besmettingen, Midden-Groningen 18, Het Hogeland en Westerkwartier 16, Westerwolde 15, Veendam 9, Loppersum 8, Oldambt 7, Pekela 6, Delfzijl 2 en Appingedam 1.

In vergelijking met de cijfers van vorige week woensdag blijkt dat de gemeente Groningen ook dan de grootste coronabrandhaard van de provincie is. In een week tijd nam het aantal besmettingen met 423 toe van 2.961 naar 3.384. In de gemeente Stadskanaal gaat het om een toename van 88 nieuwe gevallen, Midden-Groningen 74, Het Hogeland 67, Westerkwartier 60, Westerwolde 55, Veendam 42, Delfzijl en Oldambt 30, Pekela 22, Loppersum 20 en Appingedam 7.

Landelijk werden het afgelopen etmaal 8.123 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er veel minder dan op dinsdag. De oorzaak is een storing bij de GGD’en waardoor de cijfers niet compleet zijn. In de ziekenhuizen moesten 313 nieuwe patiënten worden opgenomen. In totaal liggen er nu 2.376 coronapatiënten in de ziekenhuizen waarvan er 545 op de Intensive Care liggen. Er werden 54 sterfgevallen gemeld.