RIVM meldt 80 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 129 in provincie

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Sinds donderdagochtend zijn er tachtig nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld onder de inwoners van de gemeente Groningen. Dat blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van vrijdagmiddag. In de rest van de provincie werden nog eens 49 nieuwe infecties gevonden.

Met de nieuwe besmettingen zijn nu 1896 inwoners van de gemeente Groningen besmet geweest met het virus sinds de uitbraak van de pandemie. 22 Stadjers werden opgenomen in een ziekenhuis met COVID-19, drie mensen overleden aan de ziekte.

Na de gemeente Groningen werden, in de afgelopen 24 uur, de meeste besmettingen gevonden bij inwoners van de gemeente Het Hogeland, met elf nieuwe besmettingen. Ook in de gemeenten Westerkwartier (8), Midden-Groningen (7), Stadskanaal (6), Veendam (4), Oldambt (4), Westerwolde (4), Loppersum (20), Appingedam (1) en Delfzijl (1) werden infecties vastgesteld onder de inwoners. Eén inwoner van de gemeente Westerwolde werd opgenomen in een ziekenhuis.

Bij het RIVM zijn landelijk 5983 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 14 mensen overleden aan het virus, er werden 63 nieuwe coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis.