RIVM: “Effect van de coronamaatregelen goed te zien”

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Het RIVM zegt dat het effect van de coronamaatregelen, die ruim een week geleden van kracht werden, inmiddels goed te zien zijn. Volgens het Rijksinstituut gaat het de goede kant op. Dat laten Jaap van Dissel en Jacco Wallinga zaterdag weten in een interview met de NOS.

Vooral de daling van het percentage positief geteste mensen zorgt voor optimisme. De afgelopen week liep dit percentage nog op maar daar lijkt nu een kentering in te komen. “”We zien dat alles de goede kant op gaat. We vinden dat het aantal positieve tests van de teststraten van de GGD’en hoog blijft, maar daar spelen ook andere dingen die het lastig maken het getal exact te duiden. Je moet daarom ook naar het percentage positieve tests kijken, en dat zien we de laatste dagen wat afnemen”, zegt Van Dissel. Ook als gekeken wordt naar het aantal ziekenhuisopnames dan is er voorzichtig optimisme. Het aantal opnames is namelijk constant gebleven en het aantal opnames op de Intensive Care steeg minder snel dan waar men aanvankelijk van was uitgegaan.

“Aantallen in de teststraten liggen al een week rond hetzelfde getal”

Iedere dinsdag publiceert het RIVM de weekcijfers. Afgelopen dinsdag meldde het instituut dat die cijfers over de voorbije week opnieuw waren gestegen tot bijna 18 procent. De afgelopen dagen is het percentage echter gedaald en zit het nu onder de 13 procent. Omdat het aantal mensen dat zich laat testen wel stijgt, betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat het aantal besmettingen afneemt. “Wij zien in ieder geval dat de aantallen in de teststraten al een week rond hetzelfde getal liggen. Daarbij worden we helaas geplaagd door het feit dat we niet van al die getallen exact weten op welke dag ze nou vallen, vanwege ICT-problemen. Dat maakt het iets ingewikkelder om het met absolute zekerheid te duiden.”

Maandag opnieuw evalueren

Verschillende partijen roepen in het land om strengere maatregelen omdat het water verschillende ziekenhuizen tot de lippen staat. Het RIVM zegt dat dat niet nodig is. “Dat is in de veronderstelling dat het toeneemt. Maar we hebben allerlei indicatoren die laten zien dat het afgevlakt is, en als het al niet afneemt, dat het qua ziekenhuisopnames gelijk blijft. Wat dat betreft kunnen we gerustgesteld het weekend in gaan om het maandag opnieuw te evalueren.”

Het volledige interview met Van Dissel en Wallinga is hier te lezen.