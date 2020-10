RIVM: “94 nieuwe coronabesmettingen in gemeente, één ziekenhuisopname”

nieuws

In de gemeente Groningen zijn sinds zaterdag 94 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit open data van het RIVM.

In totaal zijn er nu in de gemeente Groningen 2.049 personen positief getest. Zaterdag lag dit aantal nog op 1.955. Dit betekent een toename van 4,8 procent. Eén persoon uit de gemeente moest met coronaklachten opgenomen worden in het ziekenhuis. In de provincie Groningen zijn sinds zaterdag 155 personen positief getest waarbij de gemeente Groningen dus de grootste brandhaard is. De overige besmettingen werden gevonden in de gemeente Westerkwartier waar 14 personen positief getest werden, Het Hogeland 10, Midden-Groningen en Oldambt 8, Pekela en Stadskanaal 6, Veendam en Westerwolde 3, Delfzijl 2 en Loppersum 1. In de overige gemeenten bleven de tellers op 0 staan.

In vergelijking met de cijfers van vorige week zondag blijkt dat ook dan de gemeente Groningen de grootste coronabrandhaard is. In zeven dagen tijd nam het aantal positief geteste personen toe met 542 van 1.507 naar 2.049. In de gemeente Westerkwartier gaat het om een toename van 70, Het Hogeland 62, Midden-Groningen 48, Oldambt 39, Stadskanaal 30, Veendam 25, Westerwolde 23, Pekela 14, Appingedam 8, Delfzijl 7 en Loppersum 4.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 6.378 personen positief getest. Dat is iets minder dan op zaterdag toen het nog om 6.500 nieuwe besmettingen ging. In de ziekenhuizen liggen nu 1.233 coronapatiënten waarvan er 247 op de Intensive Care liggen. Bij het RIVM werden 17 overleden coronapatiënten gemeld.