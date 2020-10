RIVM: ’93 nieuwe coronabesmettingen in provincie Groningen; één sterfgeval’

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Tussen maandag- en dinsdagochtend is het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen toegenomen met 93 infecties. Ook werden één nieuw sterfgeval en twee ziekenhuisopnames gemeld. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

Het merendeel van de nieuwe besmettingen werd geconstateerd bij inwoners van de gemeente Groningen, met nieuwe 53 infecties. Ook werden er besmettingen vastgesteld in de gemeenten Het Hogeland (12), Westerkwartier (7), Midden-Groningen (4), Westerwolde (3), Oldambt (5), Pekela (1), Veendam (1), Stadskanaal (5) en Appingedam (2). Een inwoner van Westerwolde overleed aan de gevolgen van het virus. De opgenomen patiënten kwamen uit Appingedam en Oldambt.

603 besmettingen in één week

In de afgelopen week werden, binnen de provinciegrenzen, 603 nieuwe besmettingen vastgesteld. Sinds het begin van de coronapandemie hebben 1655 inwoners van de gemeente Groningen het virus gehad, buiten de gemeentegrenzen zijn sinds maart 843 mensen besmet geraakt met COVID-19.

‘Effect coronamaatregelen begint volgende week’

Het grootste aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 24 jaar. De eerste effecten van de maatregelen, die het kabinet op 30 september afkondigde, kunnen volgens het RIVM op zijn vroegst vanaf volgende week zichtbaar worden. “Het eerste effect zal naar verwachting te zien zijn in een stabilisatie of lichte afname in het aantal meldingen van positief geteste personen. Pas later kan een stabilisatie en afname in het aantal ziekenhuisopnames en Intensive Care opnames volgen. Een afname verwachten we daarom niet voor half oktober”, zo schrijft het instituut.