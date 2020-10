RIVM: ’75 nieuwe coronabesmettingen in gemeente, 117 in provincie”

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds zaterdag 75 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het RIVM.

Zaterdag ging het om 1.432 personen die positief getest waren, zondag staat de teller op 1.507. Dit betekent een toename van 5,2 procent. In de provincie Groningen werden in totaal 117 personen positief getest. In de gemeenten Het Hogeland en Veendam gaat het om 7 nieuwe gevallen, in het Westerkwartier en Midden-Groningen om 5, Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde 4, Appingedam en Delfzijl 2 en Loppersum en Pekela 1. In de provincie werden geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

In vergelijking met de cijfers van vorige week zondag blijkt de gemeente Groningen de grootste coronabrandhaard in de provincie te zijn. Ging het vorige week zondag om 1.007 positieve tests, nu om 1.507. Dat is een toename van 500. In de gemeente Westerkwartier gaat het om een toename van 46, Het Hogeland 40, Oldambt 36, Midden-Groningen 25, Stadskanaal 20, Veendam 15, Westerwolde 12, Loppersum 9, Delfzijl 7, Pekela 5 en Appingedam 3.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 4.006 personen positief getest. In de ziekenhuizen liggen nu 810 coronapatiënten van wie er 163 op de Intensive Care liggen. Dat zij er 69 meer dan op zaterdag.