RIVM: “71 nieuwe coronabesmettingen in gemeente, 120 in provincie”

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds dinsdag 71 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit open data van het RIVM.

In totaal zijn er in de gemeente nu 2.332 personen positief getest. Dinsdag lag dit aantal op 2.261. Dit betekent een stijging van 3,1 procent. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. In de provincie gaat het om 120 nieuwe gevallen waarbij de gemeente Groningen dus de grootste brandhaard is. In de gemeente Midden-Groningen gaat het om 10 nieuwe gevallen, Oldambt en Westerkwartier 8, Het Hogeland 6, Veendam 5, Pekela en Westerwolde 3, Loppersum en Stadskanaal 2 en Appingedam en Delfzijl 1.

In vergelijking met de cijfers van vorige week woensdag blijkt dat ook dan de meeste besmettingen in de gemeente Groningen worden gevonden. Vorige week ging het om 1.717 bekende gevallen. Dit betekent dat in zeven dagen tijd er 615 mensen positief getest zijn. In de gemeente Westerkwartier gaat het om 86 besmettingen, Het Hogeland 64, Midden-Groningen 60, Stadskanaal 41, Oldambt 39, Veendam 36, Westerwolde 35, Pekela 22, Delfzijl 12, Appingedam 10 en Loppersum 6.

Landelijk werden er afgelopen etmaal 7.305 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. In de ziekenhuizen liggen nu 1.475 coronapatiënten waarvan er 301 op de Intensive Care liggen. Bij het RIVM werden 32 overledenen gemeld.