RIVM: ’62 nieuwe coronabesmettingen in gemeente, 2 ziekenhuisopnames’

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds dinsdag 62 personen positief getest op het coronavirus. Twee inwoners moesten opgenomen worden in het ziekenhuis. Dat blijkt uit gegevens van het RIVM.

In totaal zijn er in de gemeente nu 1.717 personen positief getest. Dinsdag lag dit aantal nog op 1.655. Dit betekent een toename van 3,7 procent. In de provincie werden 94 besmettingen geconstateerd. Groningen is in de provincie de grootste brandhaard met 62 besmettingsgevallen. In de gemeente Westerkwartier gaat het om 12 nieuwe gevallen, Midden-Groningen 6, Oldambt 5, Het Hogeland 4, Delfzijl en Veendam 2 en Stadskanaal en Westerwolde 1. In de overige gemeenten bleef de teller op 0 staan. Naast 2 ziekenhuisopnames in de gemeente Groningen werd er 1 ziekenhuisopname geregistreerd in het Westerkwartier.

In vergelijking met de cijfers van vorige week woensdag blijkt dat ook dan de gemeente Groningen de grootste brandhaard is. In de gemeente ging het om 531 nieuwe gevallen. In het Westerkwartier ging het om 54, Het Hogeland 52, Oldambt 41, Midden-Groningen 38, Stadskanaal 20, Veendam en Westerwolde 16, Delfzijl 8 en Appingedam en Pekela 5.

Uit landelijke cijfers blijkt dat in ons land sinds dinsdag 4.996 personen positief getest werden. In de ziekenhuizen liggen nu 1.021 patiënten waarvan er 210 op de Intensive Care liggen. Bij het RIVM werden 36 overleden covidpatiënten gemeld.