RIVM: “59 nieuwe coronabesmettingen in gemeente, sterfgeval in provincie”

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds vrijdag 59 personen positief getest op het coronavirus. In de provincie kwam een persoon te overlijden aan de gevolgen van het virus. Dat blijkt uit datagegevens van het RIVM.

Volgens het RIVM zijn in de gemeente Groningen nu 1.955 personen positief getest. Vrijdag stond dit aantal op 1.896. Dit betekent een toename van 3,1 procent. Er werden in de gemeente geen ziekenhuisopnames gemeld. In de provincie gaat het in totaal om 110 nieuwe coronabesmettingen. Na de gemeente Groningen werden de meeste positieve testen afgenomen in de gemeente Westerkwartier met 13, Het Hogeland 11, Midden-Groningen en Westerwolde 6, Veendam 5, Oldambt 4, Pekela en Stadskanaal 3 en Appingedam 2. In de overige gemeenten bleef de teller op 0 staan.

Vier ziekenhuisopnames

In de gemeenten Westerkwartier, Het Hogeland, Appingedam en Westerwolde werden ziekenhuisopnames gemeld. In iedere gemeente gaat het om 1 persoon. Het RIVM meldt verder dat in de gemeente Het Hogeland een persoon overleden is aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Groningen grootste coronabrandhaard

In vergelijking met de cijfers van vorige week zaterdag blijkt de gemeente Groningen nog altijd de grootste coronabrandhaard in de provincie te zijn. In deze gemeente liep het aantal besmettingen op van 1.432 naar 1.955. Dat is een toename van 523. In de gemeente Westerkwartier gaat het om 61 nieuwe gevallen, Het Hogeland 59, Midden-Groningen 45, Oldambt 35, Veendam 29, Stadskanaal 28, Westerwolde 24, Appingedam 10, Pekela 9, Delfzijl 7 en Loppersum 4.

Landelijk werden er de afgelopen 24 uur 6.504 besmettingen bij het RIVM gemeld. In de ziekenhuizen liggen nu 1.190 patiënten waarvan er 235 op de Intensive Care liggen. Dit is een stijging van 51.