RIVM: ’58 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 122 in provincie’

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal corona-besmettingen in de gemeente Groningen is sinds woensdagochtend met 58 toegenomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die donderdagmiddag naar buiten werden gebracht. In de rest van de provincie werden nog eens 64 infecties vastgesteld.

Er werden twee nieuwe ziekenhuisopnames vastgesteld in de gemeente Groningen. Het aantal overledenen door COVID-19 nam niet toe. Met de 58 nieuwe besmettingen zijn nu 4897 infecties vastgesteld in de gemeente Groningen sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. 30 mensen werden in een ziekenhuis opgenomen, 3 inwoners van de gemeente overleden aan de ziekte.

In de rest van de provincie werd het grootste aantal nieuwe besmettingen vastgesteld in de gemeente Midden-Groningen.

Landelijk zijn, tot 10.00 uur donderdagmorgen, 9283 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld, 526 meer dan gisteren. 294 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan 56 op een Intensive Care. 46 mensen werden als overleden gemeld.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal besmettingen per gemeente in de provincie Groningen.

Appingedam 1 Pekela 3 Delfzijl 10 Oldambt 6 Groningen 58 Westerwolde 5 Loppersum 1 Midden-Groningen 11 Stadskanaal 5 Het Hogeland 9 Veendam 7 Westerkwartier 6 Totaal 149