RIVM: ’45 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 69 in provincie’

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Groningen is, tussen woensdag- en donderdagochtend, gestegen met 45 nieuwe infecties. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

In totaal zijn nu 1231 mensen uit de gemeente Groningen besmet (geweest) met het coronavirus sinds het begin van de pandemie. Over de gehele provincie is dit aantal opgelopen naar 1871 infecties.

Na Groningen werden de meeste nieuwe infecties gevonden bij inwoners van de gemeente Westerkwartier (8). Ook werden er besmettingen gevonden bij inwoners van de gemeenten Veendam (1), Oldambt (6), Midden-Groningen (4) en Het Hogeland (5).