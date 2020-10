RIVM: 156 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen, 207 in provincie

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds vrijdag 156 personen positief getest op het coronavirus. Nog niet eerder lag het aantal nieuwe besmettingen zo hoog.

Vrijdag meldde het RIVM dat er 1.276 personen positief getest waren. Zaterdag gaat het om 1.432. Dit betreft een stijging van 12,2 procent. In de provincie gaat het om 207 gevallen. In de gemeente Het Hogeland gaat het om 13 nieuwe gevallen, Westerkwartier 9, Oldambt en Stadskanaal 7, Midden-Groningen 6, Loppersum en Westerwolde 3, Delfzijl 2 en Veendam 1. In de overige gemeenten werden geen nieuwe besmettingen gevonden.

In vergelijking met de cijfers van vorige week zaterdag blijkt de gemeente Groningen de grootste coronabrandhaard in de provincie te zijn. Vorige week zaterdag waren er 970 coronagevallen bekend. In een week tijd is dit met 462 toegenomen tot 1.432. In de gemeente Westerkwartier gaat het om een stijging van 45, Het Hogeland 33, Oldambt 32, Midden-Groningen 20, Stadskanaal 17, Loppersum, Veendam en Westerwolde 8, Delfzijl 5, Pekela 4 en Appingedam 2.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 3.972 personen positief getest. In de ziekenhuizen liggen nu 741 coronapatiënten waarvan er 156 op de Intensive Care liggen. Bij het RIVM zijn 21 sterfgevallen gemeld. De meeste besmettingen werden in de afgelopen 24 uur gevonden in Amsterdam (367), Rotterdam (282) en Den Haag (209).