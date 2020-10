Rijkswaterstaat gaat camera’s op A7 en A28 vervangen

nieuws

Rijkswaterstaat vervangt deze week de camera’s waarmee het verkeer op de A7 en de A28 gemonitord wordt. Vanwege het vervangen is dinsdagavond de toerit van de A28 bij Haren afgesloten.

Rond Groningen worden in totaal negen camera’s gebruikt. Op dit moment zijn dit nog analoge camera’s. Bij het vervangen worden er digitale camera’s geïnstalleerd. De beelden van deze camera’s worden bekeken in de verkeerscentrale. Vanaf deze plek wordt de situatie op de wegen in de gaten gehouden en kan er adequaat gereageerd worden op incidenten. Vanuit de verkeerscentrale worden ook de weginspecteurs aangestuurd.

Woensdagavond wordt de camera bij Haren op de A28 vervangen. De toerit van de snelweg richting Groningen is vanaf 19.30 uur afgesloten. De afsluiting duurt tot woensdagochtend 06.00 uur.

