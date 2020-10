“Rijkswaterstaat denkt bij Paddepoelsterbrug alleen aan scheepvaart”

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat

De fractie van D66 in de Tweede Kamer is verontwaardigd over de manier waarop Rijkswaterstaat communiceert over het slopen van de Paddepoelsterbrug. De partij heeft voor de derde keer vragen gesteld aan de minister.

Vorige week plaatste Rijkswaterstaat een bericht over het verwijderen van de oude brughoofden. “De vaarwegbeheerder toonde zich verheugd met het feit dat schepen nu geen last meer hebben van de brug en dat er obstakelvrij gevaren kan worden”, vertelt Kamerlid Rutger Schonis. “Aan de zorgen bij omwonenden en de lokale, regionale en landelijke politiek spendeerde men geen woord. Vanwege deze berichtgeving en het feit dat het allemaal zo lang duurt maken wij ons zorgen over de toekomst van de brug.”

In de Kamervragen die gesteld zijn vraagt D66 behalve naar de manier van communiceren ook naar de realisatie van de nieuwe brug. “De brug is twee jaar geleden kapot gevaren door een bedieningsfout en er is nog geen zicht op een tijdelijke oplossing en nog geen duidelijkheid over een definitieve, nieuwe brug. Wij horen graag voor het eind van het jaar van de minister hoe de route richting een nieuwe, definitieve brug eruit ziet. Wij verbazen ons erover dat Rijkswaterstaat zó lang doet over een brug die, als je bekijkt wat de organisatie allemaal voor elkaar krijgt, zo simpel is.”

Voor D66 is het de derde keer dat er vragen gesteld worden. Vorig jaar dienden de Democraten een motie in over de brug.

