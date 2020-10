Rijksluchtvaartschool op GAE door provincie Drenthe te koop gezet

nieuws

De voormalige Rijksluchtvaartschool op Groningen Airport Eelde staat te koop. Dat heeft Gedeputeerde Staten van Drenthe in een brief aan de Provinciale Staten laten weten.

De provincie Drenthe nam de monumentale gebouwen in 2016 over. Het gaat om drie gebouwen, een binnentuin met vijver, een portiersloge en een pompgebouw. De gebouwen waren in 2016 behoorlijk in verval geraakt. De provincie kocht de gebouwen om ze te renoveren tot bedrijfsverzamelgebouw. Die klus is nu geklaard waardoor er, volgens afspraak, overgegaan wordt tot verkoop.

Groningen Airport Eelde heeft bij de verkoop het eerste recht op koop. Mocht het vliegveld niet op het aanbod ingaan dan volgt er een openbare aankoop.