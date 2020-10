nieuws

Foto: Maikel Basstra (112 Groningen)

Aan de Vaargeul in Groningen is maandagmiddag even na twaalven brand ontstaan in een rijdende auto. De auto raakte daardoor zwaar beschadigd, maar de bestuurder bleef ongedeerd.

Volgens omstanders begon de auto spontaan te roken en even later sloegen de vlammen onder de motorkap vandaan. De brandweer kwam ter plaatse en bluste het voertuig.

De oorzaak van de brand is niet bekend, maar naar verluidt was de bestuurder net op weg naar de garage met de cabriolet.