Restaurant IKEA Groningen opnieuw gesloten

nieuws

Foto Ikea

Het restaurant van de IKEA in Groningen is opnieuw gesloten in verband met maatregelen tegen het coronavirus. Een medewerker laat dat maandagmiddag weten. Ook mogen bezoekers nog slechts met twee mensen samen naar binnen.

Waar andere vestigingen van IKEA de restaurants nog open houden voor het afhalen van maaltijden, heeft het Groningse filiaal aan de Sontweg besloten om helemaal dicht te gaan. Ook het kindverblijf Småland blijft dicht.

Met de klantenbeperking en de sluiting van het restaurant, hoopt de meubelgigant dat een bezoek aan de winkel geen dagje uit wordt en daarmee een bezoek kort duurt.

Op 1 juni ging het restaurant van IKEA weer open na de eerste ‘lockdown’. Toen werd het restaurant gebruikt als testlocatie voor coronamaatregelen binnen de Nederlandse tak van de Zweedse meubelzaak.