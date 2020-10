Reproductiegetal coronavirus Groningen duikt onder 1,0

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het reproductiegetal waarmee de verspreiding van het coronavirus wordt aangegeven is voor het eerst sinds weken onder de 1,0 gedoken. Dat blijkt uit openbare data.

Het zogeheten R-getal staat sinds vrijdagavond op (R 0,9 ). Dit betekent dat honderd mensen die corona hebben er gemiddeld negentig besmetten. Landelijk staat het reproductiegetal op (R 1,2 ) wat dus inhoudt dat honderd mensen honderdtwintig andere mensen besmetten waardoor er dus sprake is van een toename.

Dat er licht aan de horizon is blijkt ook uit gegevens van de website Corona Locator Nederland. Wanneer gekeken wordt naar het aantal besmettingen in de provincie Groningen dan blijkt het de afgelopen zeven dagen om gemiddeld 180 besmettingen per 100.000 inwoners te gaan. In vergelijking met de cijfers van de week ervoor is dit 95%. Dit betekent dat het aantal positieve testen lager ligt dan in de voorgaande week. Hetzelfde zien we ook in de provincies Friesland en Drenthe waar de percentages op respectievelijk 87 en 96 procent liggen. Elders in het land liggen de percentages boven de 100.

De website Corona Locator Nederland maakt gebruik van beschikbare coronadata waaronder gegevens van het RIVM.

Dat is zeker een lichtpuntje! pic.twitter.com/d14D4bdmVU — BD Dataplan (@BDDataplan) October 24, 2020