Reparatie fietsroltrap Forum begonnen

Foto: Rick van der Velde

Bij Forum Groningen is afgelopen week begonnen met de reparatiewerkzaamheden van de fietsroltrap. De trap is sinds afgelopen zomer defect.

De trap werd in januari van dit jaar in gebruik genomen. Met behulp van de fietsroltrap kunnen mensen snel en makkelijk hun rijwiel stallen in de fietsenstalling Nieuwe Markt. Afgelopen zomer raakte echter de ketting kapot. Hoogstwaarschijnlijk door bestratingswerkzaamheden rond het Forum was er zand in de ketting gekomen waardoor het mechanisme defect was geraakt. De gemeente Groningen liet weten te werken aan het herstel maar dat de reparatie waarschijnlijk wel even op zich zou laten wachten.

Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks constateerde afgelopen week dat de reparatiewerkzaamheden begonnen zijn. Dit betekent dat mensen op korte termijn niet meer op eigen kracht hun fiets naar boven of onderen hoeven te brengen.

Heel blij mee: het rollend tapijt van de fietsenstalling Nieuwe Markt bij het @forum_groningen wordt eindelijk gerepareerd. pic.twitter.com/VfPkZV35GA — Benni Leemhuis (@bennileemhuis) October 21, 2020