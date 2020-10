Renovatie studentenflat Selwerd 1 start volgende maand

nieuws

Foto Andor Heij. Selwerd 1

De renovatie van de studentenflat Selwerd 1 aan de Kornoeljestraat start begin november. De laatste bewoners zijn de afgelopen weken vertrokken en de flat is inmiddels met hekken afgezet.

De verbouw van de flat uit 1969 gaat volgens woningbouwvereniging en opdrachtgever Lefier ruim een jaar duren en krijgt na de renovatie 321 wooneenheden. Er komen geen gasaansluitingen in het gebouw. De energie wordt duurzaam opgewekt en dat gebeurt door WarmteStad. De flat krijgt een aansluiting op het warmtenet dat vanaf Zernike door Selwerd wordt aangelegd. Restwarmte van datacentra en zonne-energie zijn de voornaamste energiebronnen.

Selwerd 1 is de laatste van de indertijd drie roemruchte studentenflats in de wijk die wordt aangepakt. Selwerd 3, nu met de naam Dragant, aan de Duindoornstraat was als eerste aan de beurt en werd in juni vorig jaar opgeleverd. De verbouw van Selwerd 2 aan de Esdoornlaan begon bijna een jaar geleden en nadert de voltooiing. Net als in Selwerd 1 komen daar ook 321 wooneenheden.