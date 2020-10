“Reguliere zorg moet op korte termijn in alle regio’s worden afgeschaald”

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Om ruimte te maken voor coronapatiënten in de ziekenhuizen moet op korte termijn de reguliere zorg in alle regio’s worden afgeschaald. Dat heeft Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, LNAZ, donderdag gezegd. Dat meldt nu.nl.

In Groningen, Noord-Holland, Flevoland en Noord-Brabant is de reguliere zorg al deels afgeschaald. Woensdag besloot het UMC Utrecht en de regio Rotterdam ook om de reguliere zorg af te schalen. “Op dit moment hebben we te maken met een vergelijkbare stijging als tijdens de eerste golf in maart”, zegt Kuipers. “Ziekenhuizen worden fors belast.” Het afgelopen etmaal werden vijftien patiënten overgeplaatst naar andere regio’s. Eerder deze week werd geconstateerd dat die overplaatsingen nog niet soepel verliepen. “Dat ligt aan het feit dat alle ziekenhuizen tegelijkertijd moeten opschalen. Geen enkel ziekenhuis wil de reguliere zorg afschalen en ze bevinden zich momenteel allemaal in die switch.”

In de Groningse ziekenhuizen is volgens het LNAZ op dit moment tien procent van de reguliere zorg afgebouwd. Het is onbekend of dit verder afgeschaald gaat worden.