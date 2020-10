Reddingsactie komt voor paard in sloot te laat

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Hulpdiensten moesten dinsdag aan het einde van de middag in actie komen aan de Aduarderdiepsterweg bij Hoogkerk voor een dier te water. Dat meldt incidentfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding kwam rond 17.25 uur bij de brandweer binnen die in eerste instantie een tankautospuit ter plaatse stuurden. Korte tijd later werden ook de duikers opgeroepen. “Het gaat om een paard dat in een sloot terecht is gekomen in een weiland tussen Hoogkerk en Nieuwbrug. Brandweerlieden hebben samen met een boer het dier uit het water gehaald. Het dier bleek niet meer in leven te zijn.”

Het is onbekend hoe lang het paard in het water heeft gelegen.