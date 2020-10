Ramkraak bij Fair Play Casino Euroborg: daders voortvluchtig

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij Fair Play Casino aan de Boumaboulevard heeft in de nacht van maandag op dinsdag een ramkraak plaatsgevonden. Dat meldt de politie.

De ramkraak vond rond 03.00 uur plaats. “”Een auto heeft de pui van het casino geramd”, meldt de politie. “Drie personen zijn vervolgens naar binnen gegaan en hebben een geldbedrag gestolen. Zij zijn, samen met de bestuurder van de auto, nog voortvluchtig.” De auto die gebruikt is werd eerder op de avond gestolen bij een garagebedrijf in Bedum. Dinsdag werd dit voertuig teruggevonden in Harkstede.

“Momenteel onderzoeken we in en om het pand naar sporen en stellen we beveiligingsbeelden veilig. De auto wordt ook uitvoerig onderzocht. Daarnaast voeren we een buurtonderzoek uit.” Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

Volgens incidentfotograaf Martin Nuver van 112groningen.nl is er veel schade ontstaan. “Ze zijn met een auto dwars door een rolluik en een raam gereden. Medewerkers waren dinsdagmiddag druk bezig om de schade te herstellen.”