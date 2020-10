Raam ingegooid van slijterij in Selwerd, drank gestolen

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Een nog onbekend persoon heeft in de nacht van zaterdag op zondag een raam ingeslagen van een slijterij in winkelcentrum Selwerd. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het voorval gebeurde rond 01.00 uur. “Een persoon, of meerdere personen, hebben met behulp van een voetblok van een verkeersattribuut een raam van de slijterij aan diggelen geslagen”, vertelt Meter. “Vervolgens is er kans gezien om een aantal flessen uit de slijterij te halen waarna men er vandoor is gegaan. Er is flink wat schade ontstaan. Onder andere op de stoep voor de slijterij ligt behoorlijk wat glas.”

De politie was snel ter plaatse. “Agenten hebben bij de slijterij een onderzoek ingesteld. Ook is men in de omgeving op zoek geweest naar de verdachten. Tot op heden heeft dit nog niets opgeleverd.” Mensen die in de nacht van zaterdag op zondag iets verdachts hebben gezien in of nabij winkelcentrum Selwerd kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.