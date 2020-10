Raadsleden gaan digitaal in gesprek met inwoners over begroting

nieuws

Het tijdelijke onderkomen van de gemeente Groningen aan de Radesingel Foto: Hardscarf via WikiMedia Commons (CC 4.0)

De gemeenteraad van Groningen houdt op donderdag 29 oktober een digitale raadpleging met inwoners van de gemeente. Tijdens de online sessie kunnen inwoners in gesprek met raadsleden over zes verschillende thema’s.

Initiatiefnemers van ‘Praat met de Raad’ (de titel van dit digitale gesprek) zijn raadsleden Mirjam Wijnja en René Bolle. Het debat over de gemeentebegroting is de aanleiding voor het gesprek met de inwoners. “Het is fijn om daar eens goed de tijd voor te nemen, vertelt CDA-fractievoorzitter René Bolle. “Inwoners kunnen als altijd ook wel inspreken, maar daar hebben ze maximaal 3 minuten de tijd voor. Er is dan weinig ruimte voor een echt gesprek. Het aardige is dat inwoners dan ook met elkaar in gesprek kunnen over het thema dat hen bezighoudt. En het voordeel van digitaal is dat de inwoners nu niet naar het stadhuis hoeven te komen. Ze kunnen vanuit huis meepraten.”

De thema’s voor de digitale inwonersraadpleging zijn: groen, zorg, verkeer, wonen en afval. Inwoners kunnen zich voor een gesprek met raadsleden aanmelden bij de griffie van de raad, via het e-mailadres griffie@groningen.nl. Via een link kunnen zij op donderdag 29 oktober, tussen 20.00 uur en 21.30 uur meepraten.