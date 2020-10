Raadsfracties willen openbaar toilet in nieuwe fietsenstalling Grote Markt

nieuws

Als het aan de gemeenteraadsfracties van de SP, VVD en de Partij voor de Dieren ligt, komt er een openbaar toilet in de nieuwe fietsenstalling in de kelder van het voormalige pand van V&D aan de Grote Markt. Aanstaande woensdag dienen de fracties een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Omdat de Werkgroep Toegankelijkheid al jaren aandringt op een toiletvoorziening in de ‘huiskamer van de Stad’, die ook voor mensen met een mobiliteitsbeperking te gebruiken is, hopen de fracties dat het college van B&W komt met een duidelijke afweging voor een dergelijke toiletvoorziening.

De fracties zien een andere plek voor een openbaar toilet in de binnenstad niet snel naar voren komen, er zijn weinig goede plekken en het speciaal instellen van toezicht op de voorziening zou erg duur zijn. Omdat de gemeente nu al 5,4 miljoen opzij zet voor de nieuwe fietsenstalling, zou het toezicht op de fietsen gecombineerd kunnen worden met het toezicht op de toiletten.

De raadsfracties verwachten (als de motie wordt aangenomen) voor 1 december een afweging van het college.