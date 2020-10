GroenLinks wil gratis mondkapjes voor Groningse minima

nieuws

Foto Provincie Groningen. Mondkapje.

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Groningen wil dat het college van B&W met een plan komt om beschermingsmiddelen tegen het coronavirus zo goed en kosteloos mogelijk toegankelijk te maken voor minimahuishoudens. Daarom stelt de fractie aanstaande woensdag vragen aan het stadsbestuur.

“De coronacrisis raakt met name de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dat zien we op het gebied van werkloosheid, maar ook op het gebied van volksgezondheid”, vertelt raadslid Nick Nieuwenhuijsen “We weten al lang dat iemand met een lager inkomen doorgaans minder gezonde levensjaren geniet en eerder overlijdt. Het coronavirus treft vooral mensen met een slechtere weerstand en mensen met lagere inkomens doen vaker werk wat niet vanuit huis kan worden gedaan. Hierdoor lopen zij een grotere kans aan het virus te worden blootgesteld.”

Er is een grote kans dat mondkapjes binnenkort verplicht worden, zo stelt de fractie. Het kan, wat GroenLinks betreft, niet zo zijn dat een gebrek aan financiële middelen een reden is om geen mondkapje te dragen.