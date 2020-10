PVV wil duidelijkheid over financieel debacle Aanpak Ring Zuid

nieuws

Foto Andor Heij

De fractie van de PVV in de Provinciale Staten wil duidelijkheid van het collegebestuur over het financieel debacle rond de Aanpak Ring Zuid. Dit laat de partij zaterdag weten.

Aanleiding voor de vragen is de opmerking van coalitiepartij VVD. Deze partij liet afgelopen week weten binnen twee maanden volledige duidelijkheid te willen hebben over de financiële implicaties van het project. “Dit is wat wij als oppositie ook al meerdere keren aan het College van Gedeputeerde Staten kenbaar hebben gemaakt”, zegt fractievoorzitter Ton van Kesteren van de PVV. “Wij vragen ons nu af in hoeverre aan dit verzoek voldaan kan worden. Is die intentie er nu wel nu de VVD geroepen heeft om duidelijkheid te verschaffen? En zo ja, waarom was dit eerder niet mogelijk?”

Van Kesteren wijst ook naar een artikel in het NRC Handelsblad van afgelopen week waarin de VVD zich achter de oppositie schaart. “Als dat de positie is, dan mogen ze dit ook wel tonen in de Staten. Want waarom hebben ze ons vooralsnog niet aan een meerderheid geholpen toen we als oppositie om opheldering vroegen?” De partij is daarnaast benieuwd wat de VVD gaat doen als er niet binnen twee maanden duidelijkheid komt.